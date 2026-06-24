Incendio Ospedale del Mare, prende corpo pista dolo

- pubblicità -

L’ipotesi di reato relativa al rogo che ha interessato la palazzina di sei piani dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, è stata riqualificata da incendio colposo a incendio doloso.

La svolta è arrivata in vista della convalida del sequestro dell’area, dopo i primi accertamenti tecnici eseguiti dai vigili del fuoco.

Le tracce di accelerante e l’innesco

Secondo quanto emerso dai rilievi, nel punto da cui si sono propagate le fiamme è stata rilevata la presenza di liquido accelerante o solvente, elemento incompatibile con un’origine accidentale. Gli investigatori ritengono che il rogo possa essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta, ma in un contesto reso anomalo proprio dalla presenza del materiale accelerante.

Le indagini

Il fascicolo è ora nelle mani del sostituto procuratore Mario Canale, della sezione Lavoro e colpe professionali, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Gli accertamenti tecnici e i rilievi sono stati eseguiti dai vigili del fuoco e dagli agenti del commissariato di Ponticelli, che stanno ricostruendo la dinamica e verificando eventuali responsabilità.

Punti ancora da chiarire

Le indagini puntano a definire: la natura e la provenienza del liquido accelerante, la modalità di innesco e la compatibilità con l’ipotesi del mozzicone, eventuali presenze o movimenti sospetti nell’area prima del rogo, la gestione e messa in sicurezza degli spazi esterni della palazzina

Al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati.