Incendio Ospedale del Mare, solidarietà Uil FP a lavoratori e pazienti

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La UIL FP Napoli e Campania esprime solidarietà e stretta vicinanza a tutti i lavoratori, ai pazienti e alle loro famiglie colpiti dal recente incendio che ha interessato una parte dell’edificio dell’Ospedale del Mare di Napoli.

Il sindacato rivolge il suo più sincero e accorato ringraziamento a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che, con coraggio e spirito di servizio, hanno gestito l’emergenza, tutelando la sicurezza dei presenti.

In merito all’accaduto, il segretario generale UIL FP Napoli e Campania, Vincenzo Torino, pone l’accento sulla necessità di garantire tutele reali e strutturali all’interno della sanità pubblica: «Esprimo la massima solidarietà e il mio personale ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori che, nonostante la situazione di grave emergenza e i momenti di comprensibile e forte tensione, hanno continuato a svolgere il proprio lavoro con abnegazione e professionalità, senza mai abbandonare i pazienti e garantendo la continuità assistenziale – ha sottolineato Torino – Tuttavia, quanto accaduto non può e non deve essere archiviato come un semplice incidente. Chiediamo con fermezza che le autorità competenti facciano immediata e piena luce sulla qualità della struttura, sulle cause del rogo e sulla tenuta dei sistemi di sicurezza del plesso. Non è tollerabile che un ospedale così strategico e moderno presenti criticità strutturali tali da mettere a rischio vite umane».

Il sindacalista ha, poi, concluso: «Il sindacato continuerà a lottare al fianco di chi lavora ogni giorno in prima linea per garantire il diritto fondamentale alla salute. Torniamo a chiedere a gran voce investimenti strutturali, sicurezza reale e una vera valorizzazione del personale della sanità pubblica. La forza delle persone è il valore del nostro sindacato e la salute non può prescindere dalla sicurezza di chi la garantisce».