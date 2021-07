Incendio su linea Circumvesuviana, treni fermano a Terzigno e Poggiomarino.

Un incendio, la cui natura resta da accertare, ha causato la momentanea interruzione della tratta ferroviaria Terzigno-Poggiomarino, lungo la linea Napoli-Sarno della Circumvesuviana.

A comunicarlo è l’Ente autonomo Volturno che fa sapere come ”al momento i treni in partenza da Napoli limitano a Terzigno mentre quelli in partenza da Sarno (Salerno) limitano a Poggiomarino”.

”È stato richiesto – sottolineano ancora dall’azienda di trasporti – servizio sostitutivo bus per la tratta Terzigno-Poggiomarino (e viceversa)”. (ANSA).