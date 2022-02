Incendio su traghetto Grimaldi, tutti salvi i passeggeri, unità di crisi a Napoli.

È stata completamente evacuata la nave traghetto italiana, in servizio tra Grecia e Italia a bordo della quale si è sviluppato un incendio. La nave ospitava 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio.

La Guardia Costiera italiana fa sapere che non ci sono vittime o feriti. Notizia confermata anche da Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne Grimaldi Group, in collegamento con Rainews 24: “In questo momento le persone sono state evacuate e saranno trasportate a Corfù da lì organizzeremo il transfert per il ritorno in Italia”.

La nave che era diretta a Brindisi, è ancora in fiamme. A fare la cronaca di una notte drammatica in mare aperto tra la Grecia e l’Albania, è il comandante Cosimo Nicastro, capo della comunicazione della Guardia costiera italiana. I passeggeri, continua Nicastro, hanno dovuto lasciare in pochissimi minuti.

Dalle prime ricostruzioni l’incendio sarebbe scoppiato in uno dei garage della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. Passeggeri e uomini dell’equipaggio hanno cercato di domare le fiamme con le dotazioni di bordo. Tentavo fallito per il rogo imponente. A quel punto, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave a bordo delle scialuppe.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave “Euroferry Olimpia”. Presidente ha chiesto di esprimere l’apprezzamento e la riconoscenza all’equipaggio della motovedetta.