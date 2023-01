Incendio su traghetto Palermo-Napoli, nessun ferito ma notte di paura.

“Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute”.

Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che è accorso al porto, dove è divampato un incendio all’interno del garage della nave Gnv Superba Palermo-Napoli.

A bordo 184 passeggeri e un’ottantina di componenti dell’equipaggio.

“Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale – ha sottolineato il sindaco – per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo”.

“Abbiamo impegnato numerosi uomini e risorse per fronteggiare l’incendio divampato nel traghetto al porto di Palermo. Stiamo cercando di soffocare il rogo che è divampato nella prua, la parte più lontana da raggiungere. Stiamo cercando di raffreddare l’esterno della nave per abbassare le temperature e proteggere così l’imbarcazione. Questa mattina abbiamo richiuso il portellone per proseguire con le operazioni di spegnimento per soffocamento l’unica strategia da attuare in queste condizioni”.

Il comandante dei vigili del fuoco di Palermo Sergio Inzerillo sta coordinando le operazione dei tanti uomini e mezzi impegnati nello spegnimento delle fiamme del traghetto Superba della Gnv.

Un intervento ancora molto lungo e che richiederà molte ore o qualche giorno prima di essere completato. (ANSA).