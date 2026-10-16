Incendio via Brin, attivato CCS, sgomberato un palazzo

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A seguito dell’incendio divampato nella mattina di oggi in via Brin, nella periferia est di Napoli, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco.

Le operazioni sono in corso di spegnimento ed è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) istituito presso la Prefettura di Napoli.

Nell’immediatezza è stato disposto lo sgombero momentaneo di un palazzo in via Santa Maria Costantinopoli alle Mosche con ingresso ai civici nn. 29 e 41.

In via precauzionale e in attesa di ulteriori informazioni e sviluppi, si emanano una serie di indicazioni rivolte ai residenti e a chi lavora nell’area interessata.

Comportamento all’aperto e in casa:

evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell’emergenza.

Evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l’inalazione di sostanze irritanti per l’apparato respiratorio; chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altra apertura verso l’esterno; spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell’aria; evitare di stendere indumenti e biancheria all’aria aperta.

Igiene alimentare: lavare con estrema cura e abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo.

In presenza di fumo diretto:

coprire immediatamente naso e bocca con un panno umido; cercare subito riparo al chiuso ed evitare di fare respiri profondi.

Assistenza medica: coloro che dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante o a rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino.

Tutela dei lavoratori: si raccomanda a tutti i datori di lavoro con sedi operative nella zona interessata di adottare ogni misura precauzionale idonea a tutelare la salute del personale, in attesa dei successivi aggiornamenti e rilievi forniti dall’ARPAC.

Nappi (Lega): escalation di incendi in zona industriale preoccupante

«È preoccupante l’escalation di roghi registrati nell’area industriale di Napoli nell’arco di appena due settimane. Confidiamo nella rapida azione delle forze dell’ordine perché sia fatta piena luce anche sulla natura dell’incendio divampato questa mattina in via Brin.

Individuare le cause è il passo fondamentale per intervenire su quella che sta diventando una vera e propria emergenza ambientale nella zona orientale di Napoli e, soprattutto, per la salute dei cittadini.

Ed escludere o confermare una pista ancora più inquietante: la ripetizione di questi episodi può nascondere operazioni di tipo diverso? Ci sono interessi in gioco? Dagli smaltimenti illeciti alle speculazioni edilizie ogni ipotesi va vagliata».

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.