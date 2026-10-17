Incendio via Brin, CCS: fiamme sotto controllo, evacuate 36 famiglie

È proseguito nel pomeriggio il monitoraggio dell’incendio divampato in mattinata all’interno di un capannone industriale di via Brin, nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. Per fare il punto sulla situazione, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS).
Al tavolo hanno partecipato rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Comune di Napoli, delle forze dell’ordine, dell’Arpac e di Enel Spa.
Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l’incendio è attualmente sotto controllo. Le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento definitivo, con interventi mirati sui materiali combusti ancora presenti all’interno della struttura interessata dal rogo.
In via precauzionale, a causa della presenza di fumo nell’aria, questa mattina sono stati evacuati 36 nuclei familiari residenti in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche. Il Comune di Napoli ha assicurato assistenza alle persone coinvolte qualora se ne rendesse necessario il supporto.
Per verificare eventuali effetti sulla qualità dell’aria, l’Arpac ha installato un campionatore ad alto volume. I risultati delle analisi saranno resi noti nella giornata di domenica.
Nel frattempo continuano le attività di presidio dell’area e di gestione della viabilità da parte delle forze dell’ordine e della Polizia locale.
Dalla prefettura viene sottolineato che la situazione resta costantemente monitorata, mentre proseguono le operazioni per il completo spegnimento dell’incendio e per la messa in sicurezza della zona.
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