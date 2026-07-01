Incidente a Secondigliano, 78enne investito ed ucciso

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La Polizia Locale è stata allertata nella mattinata di oggi, mercoledì 1 luglio, per un grave incidente stradale avvenuto alle ore 4.50 circa in via Roma verso Scampia, all’altezza del civico 14, nei pressi del Quadrivio di Secondigliano.

Un uomo di 78 anni che stava attraversando la strada a piedi è stato investito da un’autovettura che percorreva via Roma verso Scampia, in direzione corso Secondigliano. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Per i rilievi tecnici e per chiarire la dinamica dell’incidente è intervenuto il personale dell’unità operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale. La conducente dell’automobile è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione e le è stata ritirata la patente di guida, mentre il telefono cellulare è stato sequestrato per verificare se fosse stato utilizzato durante la guida. Il veicolo, inoltre, è stato posto sotto sequestro.

Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.