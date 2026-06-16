Incidente in moto a Ischitella, muore infermiere del Cotugno

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Una giornata di mare si è trasformata in tragedia ieri, lunedì 15 giugno, a Ischitella, sul litorale di Castel Volturno. Un infermiere di 27 anni, residente a Napoli e in servizio all’ospedale Cotugno, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto poco dopo aver lasciato uno stabilimento balneare.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto subito dopo essere uscito dal parcheggio. Il mezzo si è schiantato contro una struttura in muratura posta all’ingresso di un altro lido. Nonostante indossasse il casco, l’impatto è stato devastante e il 27enne ha riportato ferite gravissime.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il giovane dalle lamiere. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove sarà eseguita l’autopsia.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità sanitaria napoletana: il giovane infermiere era molto stimato per professionalità, dedizione e umanità.

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, unita alla UOC SIPS e alla UOC Clinica Pneumologica Vanvitelli/Monaldi, si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Jacopo, il giovanissimo infermiere scomparso ieri.

In questo momento di immenso e incolmabile dolore, tutte le istituzioni e il personale dell’Azienda desiderano esprimere la massima vicinanza e il più sincero affetto ai suoi cari, unendosi a un sentimento comune di profonda commozione.

Salutiamo Jacopo ricordandone il sorriso luminoso, lo sguardo dei buoni e la grande empatia che ha sempre dimostrato verso i pazienti e i colleghi tutti.

Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.