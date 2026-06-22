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Incidente mortale a Saviano, muore uomo a bordo di scooter

Di
Redazione
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Incidente stradale mortale nella notte a Saviano, in provincia di Napoli. Un 50enne del posto ha perso la vita mentre percorreva via Sant’Erasmo, all’altezza del civico 40, a bordo di uno scooter Honda SH.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’urto è stato fatale: il 50enne è deceduto sul colpo.

I rilievi

La salma, sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata trasferita al Secondo Policlinico per l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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