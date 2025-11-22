Incidente mortale al circo, morto motociclista cileno

- pubblicità -

Incidente mortale al circo in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia sono intervenuti in un circo itinerante a via Circumallazione dove, durante lo spettacolo acrobatico, è avvenuto uno scontro tra due motociclisti professionisti.

Uno dei due stuntman cileno di 26 anni è deceduto. Grave un altro acrobata 43enne messicano, 3 gli stuntman motociclisti coinvolti. È quanto emerge dai primi accertamenti.

Lo spettacolo era in corso, al buio, illuminato solo dai led che i 3 motociclisti indossavano sulla tuta mentre giravano all’interno della sfera d’acciaio.

Improvvisamente sembra che il 26enne sia caduto a piombo al centro della sfera, con gli altri due che hanno tentato di evitarlo rallentando ma si sarebbero tutti investiti tra loro.

L’acrobata cileno è morto sul colpo, mentre il 43enne messicano è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all’Ospedale del Mare.

Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano è invece cosciente e in buone condizioni.