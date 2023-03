Incidente mortale sul lavovo, operaio investito da mezzo pesante in manovra a Somma Vesuviana.

- Pubblicità -

Un uomo di 58 anni è morto in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate in un incidente sul lavoro, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Il fatto – secondo quanto riferiscono i Carabinieri che si sono recati sul posto – si è verificato nella ditta Vesuviana Trasporti in via Starza della Regina.

L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato investito da un mezzo pesante in manovra.

E’ stato trasferito all’Ospedale del Mare dove è poi deceduto. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del nucleo rilievi di Castello di Cisterna. Sul posto anche personale dell’Asl. (ANSA).