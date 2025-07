Incidente Pompei, CONF.I.A.L.: episodio grave

- pubblicità -

Alla cortese attenzione di:

Ispettorato Territoriale del Lavoro

Direzione INAIL Campania

Direzione Regionale INL

Prefettura di Napoli

Stampa locale e nazionale

E, p.c.

Regione Campania – Assessorato al Lavoro

Sindaco del Comune di Pompei

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata

Oggetto: Grave incidente sul lavoro a Pompei – operai precipitati da un braccio meccanico

La scrivente O.S. CONF.I.A.L. – Sede Territoriale di Napoli, esprime forte preoccupazione per quanto accaduto in data odierna (ieri, ndr) a Pompei, dove due lavoratori sono rimasti gravemente feriti in seguito alla caduta da un braccio meccanico durante lavori in quota all’interno di un cantiere.

Dalle prime notizie emerse, sembrerebbe che il mezzo meccanico abbia ceduto o subito un improvviso malfunzionamento, causando la precipitazione degli operai da diversi metri d’altezza. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza uno presso una struttura ospedaliera e versano in condizioni preoccupanti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i tecnici dello SPISAL e l’Ispettorato del Lavoro per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire le responsabilità e il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CONF.I.A.L. – sede di Napoli esprime profonda preoccupazione per l’ennesimo episodio che evidenzia la fragilità del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, e invita le autorità competenti ad attuare controlli più rigorosi e frequenti.

“Non si può continuare ad accettare che si rischi la vita per lavorare”, dichiara Salvatore Spagna, dirigente CONF.I.A.L. Napoli.

“La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta e non può essere sacrificata per logiche di risparmio o superficialità.”

La CONF.I.A.L. si riserva di costituirsi parte civile nel procedimento, qualora emergano responsabilità per negligenze o mancato rispetto delle norme.

Ancora una volta ci troviamo a denunciare l’ennesimo grave episodio di mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, una realtà ormai quotidiana che coinvolge decine di lavoratori ogni settimana, spesso in condizioni precarie, senza adeguate tutele né controlli sufficienti.

La CONF.I.A.L. chiede con fermezza:

l’apertura immediata di un’indagine da parte degli organi preposti;

l’accertamento delle responsabilità da parte del datore di lavoro e/o della ditta appaltatrice;

la verifica delle condizioni e delle autorizzazioni del mezzo meccanico coinvolto;

l’applicazione rigorosa delle sanzioni previste in caso di violazioni.

Chiediamo altresì che venga convocato un tavolo urgente in Prefettura per affrontare con serietà e determinazione la drammatica questione della sicurezza sul lavoro, troppo spesso ignorata o sottovalutata.

Ribadiamo il nostro impegno nel tutelare i lavoratori e nel promuovere una cultura della prevenzione, in nome di una dignità che non può essere sacrificata sull’altare della negligenza o del profitto.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e collaborazione, e ci riserviamo di costituirci parte civile qualora emerga un quadro di responsabilità evidenti.

Cordiali saluti,

Salvatore Spagna Delegato Sindacale

CONFIAL Campania – Napoli

Firma autografa omessa ai sensi

ART.3,C.2 D. LGS 12.02.1993 N.39