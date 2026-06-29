Incidente stradale in via Stadera, morto 72enne

- pubblicità -

Un 72enne è morto domenica mattina in un incidente stradale avvenuto in via Stadera, nel tratto che collega Casoria a Napoli. L’uomo, alla guida di una Fiat 600, è rimasto gravemente ferito nel violento impatto con una Fiat Panda condotta da un 19enne, ed è deceduto poco dopo il ricovero all’Ospedale del Mare.

La dinamica del sinistro

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6:30 la Fiat 600 del 72enne procedeva in direzione Napoli. All’altezza del civico 62, per cause ancora da chiarire, il veicolo sarebbe entrato in collisione con la Fiat Panda del giovane.

L’urto ha coinvolto la parte anteriore della Panda e la fiancata sinistra della 600, che potrebbe essere stata impegnata in una manovra di inversione di marcia. L’impatto è stato descritto dagli investigatori come di notevole entità.

I soccorsi e il decesso

Il 72enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. Il 19enne è stato sottoposto agli accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica (alcol e droga). Per lui è scattato il ritiro immediato della patente.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, dell’Unità operativa San Lorenzo, insieme al Reparto Infortunistica Stradale, che hanno effettuato i rilievi tecnici.

La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’esame autoptico. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità del drammatico incidente.