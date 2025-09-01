Incidente su A3 a Portici, morte 2 persone

Di
Redazione
-
Due morti, due feriti gravi e alcuni contusi in un incidente avvenuto domenica mattina sull’A3, all’altezza dell’uscita di Portici in direzione Salerno.

Le vittime sono un 22enne e un 27enne, mentre i feriti, che viaggiavano a bordo della stessa auto, sono un 22enne e un 24enne, tutti di Torre Annunziata.

Ancora da chiarire le cause dell’impatto che avrebbe coinvolto tre autovetture.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze del 118.

