Incidente su A3 a Portici, morte 2 persone

Due morti, due feriti gravi e alcuni contusi in un incidente avvenuto domenica mattina sull’A3, all’altezza dell’uscita di Portici in direzione Salerno.
Le vittime sono un 22enne e un 27enne, mentre i feriti, che viaggiavano a bordo della stessa auto, sono un 22enne e un 24enne, tutti di Torre Annunziata.
Ancora da chiarire le cause dell’impatto che avrebbe coinvolto tre autovetture.
Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze del 118.
