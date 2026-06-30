Incidente su Asse mediano, morta una donna

- pubblicità -

Una donna di 39 anni è morta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto lungo l’Asse mediano, nel tratto che attraversa il territorio di Cardito, in provincia di Napoli.

La vittima viaggiava come passeggera su uno scooter che, per cause ancora da chiarire, è improvvisamente finito fuori strada.

L’impatto è stato violentissimo: la donna ha riportato ferite gravissime e per lei non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasferito alla clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, dove è tuttora ricoverato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Non si esclude alcuna ipotesi: dalla perdita di controllo del mezzo a un possibile ostacolo improvviso lungo la carreggiata.