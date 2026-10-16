Incidente sul lavoro a Bagnoli, grave operaio di 53 anni

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Grave incidente sul lavoro nel quartiere Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli. Un operaio edile di 53 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura allestita per lavori di ristrutturazione sulla facciata di un edificio in via Enea.

L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato in un primo momento all’ospedale San Paolo. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato successivamente trasferito all’ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità.

Le condizioni del lavoratore vengono definite gravi.