Incidente sul lavoro al porto, camionista schiacciato da container, è gravissimo

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Un camionista è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri durante le operazioni di movimentazione dei container nel porto di Napoli.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove i medici si stanno preparando a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico.

La dinamica: rimorchio sollevato insieme al container

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 18, durante le operazioni di prelievo di un container dal camion.

Dalle informazioni raccolte, sembrerebbe che il container non fosse stato correttamente sganciato dal rimorchio. La gru, sollevandolo, avrebbe quindi alzato anche il rimorchio, che dopo alcuni istanti si sarebbe staccato, precipitando da un’altezza di circa 1,5 metri.

Il camionista, secondo quanto emerso, si trovava ancora nella cabina di guida al momento dell’impatto.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro.

Le verifiche sono coordinate dalla Procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità e chiarire la dinamica dell’incidente sul lavoro.