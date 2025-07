Incidente sul lavoro al Rione Alto, chi erano i tre operai morti

- pubblicità -

Lavoravano su un montacarichi, a venti metri d’altezza, quando il cestello su cui si trovavano si è ribaltato e sono precipitati nel vuoto: sono morti così, venerdì mattina, a Napoli, tre operai di una ditta che stava effettuando dei lavori di rifacimento del tetto di un edificio di sette piani.

Si chiamavano Ciro Pierro, 62 anni di Calvizzano, Luigi Romano, 67 anni di Arzano, e Vincenzo Del Grosso, 56 anni di Napoli, i tre operai vittime del grave incidente sul lavoro avvenuto al Vomero.

Sul posto, con i soccorritori, la Polizia e i pm della procura di Napoli – Antonio Ricci, coordinatore della sezione “lavoro e colpe professionali” e Stella Castaldo – che hanno aperto un fascicolo sull’incidente. Nel mirino il montacarichi e in particolare la struttura sulla quale si arrampica il cestello-cabina: l’ultimo tratto di questa struttura di ferro, come si può vedere sul posto, ha ceduto e la cabina si è ribaltata facendo precipitare gli operai. Gli inquirenti valuteranno tra l’altro se la struttura era idonea a sostenere il peso del cestello – su cui c’erano i tre operai e un rotolo di bitume – e se le misure di sicurezza sono state tutte adottate.

Dai primi rilievi i tre operai morti non erano legati con imbracature e attacco a quella cabina-cestello che li ha scaraventati giù, come previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza. Se lo fossero stati, i soccorritori avrebbero potuto trovarli appesi e forse avrebbero potuto salvarli. Tutti e tre gli operai edili lavoravano per la ditta Pietroluongo, con sede a Napoli.