Incidente sul lavoro, gravissimo operaio

Un uomo di 56 anni è precipitato questa mattina da un’impalcatura in una traversa di piazza Garibaldi.

Il volo da diversi metri gli ha causato ferite gravissime: i sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla caduta, se siano state rispettate le norme di sicurezza nel cantiere, eventuali responsabilità dei colleghi o dei responsabili dei lavori.

La dinamica non è ancora chiara.

È probabile che nelle prossime ore vengano ascoltati colleghi presenti al momento dell’incidente, il datore di lavoro, eventuali responsabili della sicurezza.

L’incidente non è un caso isolato: negli ultimi mesi Napoli e la sua provincia hanno registrato un aumento significativo.