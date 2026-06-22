Incidente sul lavoro, morto operaio a Grumo Nevano

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Un operaio di 62 anni è morto questa mattina alle 7 dopo essere precipitato nel vuoto all’interno di un cantiere edile in via Cesare Battisti, a Grumo Nevano (Napoli), dove erano in corso lavori di abbattimento di un edificio.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, l’uomo, Paolo Palma, originario di Giugliano, potrebbe essere stato colto da un infarto mentre si trovava in quota. Il malore lo avrebbe fatto perdere l’equilibrio, provocando la caduta. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno constatato il decesso sul colpo.

I rilievi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell’Asl, che hanno effettuato un sopralluogo tecnico per verificare le condizioni del cantiere e la presenza delle misure di sicurezza previste dalla normativa.

L’area, secondo quanto accertato, non è videosorvegliata, elemento che rende più complessa la ricostruzione esatta della dinamica.

Indagini in corso

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano, che stanno raccogliendo testimonianze e documentazione relativa al cantiere e alla posizione lavorativa dell’operaio. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà l’eventuale esecuzione dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.