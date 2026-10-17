Incidente sul lavoro, morto operaio bengalese all’Ospedale del Mare

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Un uomo di 30 anni, originario del Bangladesh, è morto nella serata di oggi all’ospedale del Mare di Napoli a causa delle gravi ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi a San Gennaro Vesuviano.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’incidente risalirebbe al 12 ottobre scorso e non sarebbe stato segnalato alle autorità competenti al momento dei fatti. La vittima viveva presso una struttura di accoglienza del Craf (Centro regionale di assistenza e formazione) situata proprio nel comune vesuviano.

Stando agli accertamenti, l’uomo stava lavorando regolarmente per conto di un consorzio agricolo quando sarebbe stato urtato da un muletto in fase di manovra. L’impatto lo avrebbe fatto precipitare da un’altezza considerevole, provocandogli lesioni molto gravi.

Trasportato d’urgenza in ospedale, il 30enne è rimasto ricoverato per diversi giorni, ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso avvenuto in serata.

I carabinieri stanno ora svolgendo ulteriori indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e accertare eventuali responsabilità. Particolare attenzione è rivolta anche alla mancata segnalazione dell’incidente alle autorità competenti.