Incidente sul lavoro, morto operaio di Casola dopo 11 giorni di ricovero.

E’ morto in ospedale, dopo 11 giorni di ricovero, Ciro Cioffi, il 57enne di Casola di Napoli caduto dall’impalcatura di un cantiere in cui era al lavoro nel suo paese d’origine.

L’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, dove era stato operato per tentare di salvargli la vita.

La caduta era avvenuta il 9 febbraio scorso, mentre era impegnato in lavori in un cantiere edile. I carabinieri indagano sull’accaduto.

“Continua la mattanza sui posti di lavoro in Campania, tra le regioni maggiormente colpite dal fenomeno delle ‘morti bianche’. Dove vanno ricercate le cause e le colpe di un vero e proprio bollettino di guerra? Nella precarietà, nell’assenza di sostegno alle imprese, nella mancanza di controlli. Necessario avviare subito un tavolo regionale per individuare soluzioni efficaci da mettere in campo, e per garantire, con i fatti e non con le vuote parole, la sicurezza dei lavoratori, che sta alla base del concetto di occupazione dignitosa”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.