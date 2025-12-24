Incidente sull’A1 a Teano: esplode un’autocisterna di GPL

- pubblicità -

Sull’autostrada A1, all’altezza di Teano (Caserta), un autoarticolato che trasportava auto ha tamponato un’autocisterna carica di GPL.

L’impatto ha provocato un grave incendio.

I vigili del fuoco hanno evacuato le due aree di servizio vicine e messo in sicurezza la zona.

Nonostante le operazioni di contenimento, la cisterna è esplosa.

L’esplosione ha creato crateri sulla carreggiata e ha reso necessario chiudere l’autostrada.

Nessun ferito: grazie all’intervento rapido di vigili del fuoco, Polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

Una task force è già al lavoro per ripristinare la carreggiata e riaprire il tratto entro la mattina successiva.