Incidente Torre del Greco, conducente Suv positivo a droga

- pubblicità -

Era positivo alla droga il conducente del Suv che nella notte tra venerdì e sabato ha travolto una volante della Polizia all’altezza dello svincolo di Torre del Greco sull’autostrada Napoli-Salerno, uccidendo l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, 47 anni, sposato con 3 figli e ferendo gravemente l’agente Ciro Cozzolino, tuttora in pericolo di vita.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’auto era presa a noleggio e alla guida si trovava un 28enne di Ercolano, intestatario del contratto.

L’uomo, dopo oltre 12 ore di latitanza, è stato rintracciato presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Risultato positivo alla droga, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti e per omissione di soccorso. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.

Secondo una prima ricostruzione, insieme al collega alla guida erano in via Europa durante normali controlli notturni, quando il suv proveniente dal senso opposto di marcia avrebbe improvvisamente travolto frontalmente la volante.

L’impatto è stato tremendo. Il capo pattuglia Scarpati è stato sbalzato ad oltre dieci metri di distanza ed è morto sul corpo. Soccorso, il collega alla guida, Ciro Cozzolino, che ha riportato lesioni agli organi interni, è stato ricoverato presso l’ospedale del Mare di Napoli. Sottoposto a intervento chirurgico il 35enne è in terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravissime e resta in pericolo di vita.

Il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, si è già recato nella notte sul luogo del grave incidente. Successivamente, il capo della Questura partenopea si è recato a far visita ai familiari della vittima per portare la vicinanza e il cordoglio di tutta la Polizia di Stato, e in ospedale, per sincerarsi delle condizioni dell’altro poliziotto ferito.

“A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati per la drammatica scomparsa mentre in servizio garantiva sicurezza e tutelava il bene comune. La mia più sentita vicinanza ai cari dell’altro poliziotto rimasto ferito”, ha detto Agricola.

Sulla tragedia di venerdì notte, è intervenuto anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella: “Abbiamo portato, attraverso la dirigente Antonella Palumbo, la piena solidarietà dell’amministrazione comunale e dell’intera città a tutto il personale in servizio al commissariato di Torre del Greco, la scorsa notte colpito da un gravissimo lutto, con la perdita di un agente e il grave ferimento di un altro poliziotto a causa di un incidente verificatosi in viale Europa. Come Comune ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima, che ha perso la vita nel corso dello svolgimento della propria meritoria attività al servizio della collettività, e seguiamo costantemente l’evolversi della situazione, sia in relazione alle condizioni relative dell’agente ferito sia in merito agli sviluppi dell’indagine su quanto accaduto nella zona di viale Europa”.

“Un altro poliziotto ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere. L’Assistente Capo Aniello Scarpati era uno di noi, iscritto al Coisp. E’ morto in servizio dopo che un suv, guidato da un uomo che si è poi dato alla fuga, ha invaso la corsia opposta travolgendo a folle velocità la volante in cui Scarpati si trovava insieme a un collega, dice all’Adnkronos Domenico Pianese, segretario generale del Coisp.

“Episodi come questo ci ricordano quanto oggi indossare la divisa sia diventato sempre più difficile. Lo ricordiamo come un ottimo poliziotto, sempre disponibile verso i colleghi e vicino ai cittadini. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla sua famiglia, alla moglie e ai suoi tre figli, e tutta la solidarietà al collega rimasto gravemente ferito. È drammatico – continua il sindacalista – che la vita di chi garantisce la sicurezza di tutti sia spezzata dall’incoscienza e dall’irresponsabilità altrui. Servono pene più severe e un segnale forte da parte dello Stato affinché nessuno possa pensare di fuggire dopo aver causato la morte di un poliziotto”.