Incinta al settimo mese, morta in ospedale

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Una donna di 33 anni, Greta Astarita, residente a Piano di Sorrento e al termine della seconda gravidanza, è morta insieme al figlio che portava in grembo dopo un ricovero all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per duplice omicidio colposo e disposto il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche.

Secondo quanto emerso, venerdì la donna si era recata una prima volta in ospedale lamentando forti dolori all’inguine, ma sarebbe stata dimessa dopo gli accertamenti. Rientrata a casa, le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne lo svenimento, rendendo necessario un nuovo trasferimento d’urgenza al pronto soccorso.

I medici hanno quindi deciso di indurre un parto urgente nel tentativo di salvare il bambino, che però è stato dichiarato morto nella tarda serata di venerdì. La madre, ricoverata successivamente in Rianimazione, è deceduta il giorno seguente.

I familiari hanno presentato denuncia e l’Asl Napoli 3 Sud ha avviato un’indagine interna. Tra le ipotesi sulle cause del decesso viene citata una possibile trombosi, ma saranno gli esami autoptici a chiarire le circostanze della tragedia.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità di Piano di Sorrento. Il sindaco Salvatore Cappiello ha espresso cordoglio per la scomparsa della giovane madre e del bambino che portava in grembo. La donna lascia un’altra figlia, attualmente seguita dai familiari.