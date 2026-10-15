Indebita percezione contributi terremoto Ischia, GdF sequestra 356.000€

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Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica — Sezione V Ambiente Edilizia Urbanistica, la Compagnia della Guardia di finanza di Ischia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli per un valore di oltre 356.000 euro, nei confronti di due persone ritenute responsabili di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica.

Le indagini

Le attività investigative hanno riguardato un compendio immobiliare di carattere storico sito nel Comune di Lacco Ameno, parzialmente danneggiato dai sisma del 21 agosto 2017, per la cui ricostruzione il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’isola d’Ischia ha concesso un contributo di 618.000 euro, di cui 347392 già erogati.

A seguito dell’evento sismico, era stato disposto lo sgombero dell’intero complesso, poi parzialmente revocato nel 2018 in ragione della perizia redatta da un tecnico incaricato dalla proprietà, il quale aveva certificato l’abitabilità di 7 delle 10 unità immobiliari presenti nello stabile.

Nuova perizia con danni gonfiati

Nel 2020, in occasione della presentazione della domanda per il contributo per la ricostruzione, lo stesso professionista predisponeva una nuova perizia, con cui si attestava che i danni avevano colpito tutto il fabbricato, in tal modo giustificando l’inserimento nell’istanza dell’intera superficie, con il conseguente incremento del beneficio pubblico spettante.

All’esito degli accertamenti, si è proceduto a informare la struttura commissariale delle relative risultanze, in modo da sospendere l’erogazione del restante contributo, pari a 261.363 euro, ed è stato disposto il sequestro preventivo delle somme già erogate, dell’ammontare di 356.237 euro.

A tal fine, i finanzieri hanno provveduto al sequestro dei saldi di conto corrente degli indagati, la proprietaria dell’immobile e il tecnico incaricato, nonché, fino a concorrenza del profitto del reato, dello stesso immobile storico oggetto degli interventi.

I destinatari del sequestro sono persone sottoposte a indagini e, quindi, presunte innocenti; avverso il provvedimento, inoltre, sono ammessi mezzi di, impugnazione.