Ingerisce droga, bambina di 10 mesi ricoverata

- pubblicità -

Una bambina di soli dieci mesi è stata ricoverata ieri sera tardi presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli a causa di un’intossicazione da droga, presumibilmente hashish. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione, data la giovanissima età della piccola e la gravità della situazione. Fortunatamente, nonostante l’accaduto, i medici hanno confermato che le condizioni della bambina non suscitano preoccupazioni particolari. Questo è un sollievo per i genitori e per tutto il personale sanitario coinvolto nelle cure, poiché l’intossicazione da sostanze stupefacenti nei neonati può comportare gravi rischi. In seguito al ricovero, una pattuglia mobile di zona dei carabinieri è intervenuta al pronto soccorso dell’ospedale per avviare subito le indagini. Gli agenti stanno ora conducendo accertamenti approfonditi per capire come la bambina abbia potuto ingerire la droga. Questo include esaminare l’ambiente domestico e interrogare i familiari e le persone vicine alla piccola, al fine di ricostruire le circostanze che hanno portato all’incidente. Al momento, la bambina rimane sotto osservazione in ospedale, ma i medici garantiscono che non è in pericolo di vita. Continuano a monitorare la sua situazione clinica per assicurarsi che si riprenda completamente e senza ulteriori complicazioni. L’evento ha acceso un faro sull’importanza della vigilanza e della sicurezza in casa, soprattutto quando ci sono bambini piccoli, sensibilizzando l’opinione pubblica sui pericoli legati alla presenza di sostanze pericolose nell’ambiente domestico.