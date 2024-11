Insegnante di sostegno pestata da genitori a Castellammare

- pubblicità -

Insegnante aggredita in una scuola in provincia di Napoli, ferito anche il padre della donna. È stato necessario l’intervento dei carabinieri in un istituto scolastico di Castellammare di Stabia, dove una trentina di persone – tra genitori e familiari di alcuni alunni minorenni – si sarebbero scagliate contro una docente, accusata dal gruppo di aver avuto comportamenti non convenzionali nei confronti dei bambini.

Nel parapiglia, il padre della docente è rimasto ferito per difendere la figlia, riportando anche un frattura al braccio.

L’insegnante, invece, nel violento pestaggio ha riportato diverse lesioni e un forte trauma cranico. Sull’intera vicenda sono in corso accertamenti e indagini, su cui vige il più stretto riserbo per la delicatezza della vicenda che riguarda minori.

“L’episodio testimonia l’imbarbarimento di una società sempre più violenta, che ha necessità di recuperare i valori della civile convivenza” scrive su ‘X’ Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito. “La scuola deve essere un luogo dove si lavora e si studia nella serenità, e nell’armonia. Sul caso di Scanzano l’Usr della Campania farà piena luce, è comunque grave che 30 ‘parenti’ si siano arrogati il diritto di esercitare una sorta di ‘giustizia fai da te’ contro un’insegnante”.

“In relazione ai gravi fatti successi a Scanzano l’Usr della Campania ha disposto una ispezione per contribuire ad accertare quanto accaduto” si legge in una nota del ministero dell’Istruzione e del Merito. “La scuola è un luogo sacro e va tutelata sempre”.

Sarà presidiata da una gazzella dei carabinieri, la scuola di Castellammare di Stabia (Napoli) dove giovedì una insegnante è stata aggredita da una trentina di genitori. La richiesta era arrivata dalla dirigente scolastica, dopo l’episodio della scorsa settimana. Un’aggressione violenta che sarebbe legata ad una denuncia sporta da alcuni genitori, che lamentano presenti comportamenti a sfondo sessuale della donna nei confronti di alcuni alunni minorenni.