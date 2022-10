Insegnante ucciso, corteo a Melito.

Un corteo per chiedere più sicurezza, dire no alla camorra e per sollecitare interventi a favore dei giovani.

Oggi manifestazione a Melito, in provincia di Napoli, su iniziativa del Comune e delle scuole con la partecipazione di sindaci del comprensorio, parrocchie, associazioni e tanti studenti.

Il corteo, partito dal Municipio, è arrivato al campo sportivo. L’iniziativa è stata promossa dopo l’uccisione, dieci giorni fa, del professor Marcello Toscano all’interno della scuola ‘Guarano’ di Melito: per l’omicidio è in carcere il presunto assassino. Dissidi di natura economica alla base del delitto.

‘Melito Si Cura’, è lo slogan della manifestazione di oggi.

“Abbiamo utilizzato un gioco di parole – dice il sindaco Luciano Mottola – perchè una Melito sicura è ciò che tutti desideriamo, ma siamo ben consapevoli dello stato di criticità in cui versa la nostra città e dalla quale si può venire fuori soltanto attraverso una cura fatta di processi educativi ma anche di quel controllo del territorio che oggi risulta insufficiente, nonostante il grosso lavoro delle forze dell’ordine che operano sul nostro territorio”. (ANSA).