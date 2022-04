Insegnanti negli scantinati, Davide Tutino lancia lo sciopero della parola.

Il gruppo di azione nonviolenta Resistenza Radicale dà vita a nuove e inedite forme di lotta contro la dittatura italiana, dittatura fondata sulla militarizzazione della società, sul ricatto, sulla esclusione dei dissidenti dai diritti umani inviolabili ed essenziali.

Dal primo aprile i docenti che obbediscono alla Costituzione ritornano al lavoro con orario raddoppiato e stipendio diminuito.



Intanto medici e operatori sanitari continuano ad essere perseguitati.



Nel mio nuovo orario di lavoro non collaborerò al funzionamento illegittimo della scuola.



Mi dichiaro in sciopero della parola, per l’abolizione del lasciapassare e degli obblighi farmacologici: proferirò verbo solo per parlare della Resistenza, per tutto il resto userò un taccuino.



Non accetto l’Odio di Ricino somministrato da chi occupa il governo, e questa bocca non si aprirà per riceverlo.



Insieme a me anche la professoressa Katia Giannotta, di Cinisello Balsamo (Milano), e il professor Piero Cambule di Perugia).



Insieme a noi i disobbedienti chiusi negli scantinati dell’orrore, da un potere irresponsabile e ricattatorio.



Insieme a noi, gli obbedienti costretti a cedere il corpo e la coscienza, contro ogni diritto ed ogni scienza.



Insieme a noi quelli che hanno creduto alle menzogne di Stato.



Insieme a noi il diritto, la scienza, la coscienza.



Professor Studente

Davide Tutino

Resistenza Radicale

Sindacato Fisi

Comitato di Liberazione Nazionale