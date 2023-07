Installata pedana per disabili su spiaggia Rotonda Diaz

E’ stata installata questa mattina sulla spiaggia pubblica della Rotonda Diaz (nota come Mappatella Beach) la prima pedana che consente alle persone con disabilità e a quelle con difficoltà motoria di praticare la spiaggia fino al mare grazie al progetto “Arrevota in spiaggia” che mira alla rifunzionalizzazione degli arenili per garantire l’accessibilità al mare.

Con una spesa di circa 40mila euro, è stata allestita una pedana di 220 mq che conduce in acqua. Sono state allestite inoltre nuove doccette a servizio di questa utenza specifica.

“Oggi è una bella giornata per Napoli –ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese– e un giorno importante per i napoletani ai quali vanno garantiti pari diritti e opportunità, e anche la possibilità di godere di una giornata in spiaggia rientra tra questi.

La pedana sulla spiaggia della Rotonda Diaz è solo un primo passo; siamo riusciti a realizzare questo progetto grazie ad un finanziamento della Regione Campania e ad un lavoro di squadra con gli Assessori al Turismo, Teresa Armato, e alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza. Stiamo lavorando quotidianamente per rendere la nostra città accessibile ed accogliente garantendo maggiori servizi alle persone più fragili” .