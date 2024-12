Intesa Sanpaolo, app down

- pubblicità -

Problemi lunedì 2 dicembre, per i clienti di Intesa Sanpaolo: app e conto online sono inaccessibili dalla prima mattina. Si tratta dell’ennesimo disservizio che coinvolge un istituto bancario dopo i problemi tecnici alla rete Worldline che hanno messo fuori uso i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi.

L’istituto di credito ha fatto sapere all’Adnkronos di aver individuato il “problema dalle prime ore del mattino e ha immediatamente fatto scattare il piano di risoluzione. Al momento i tecnici sono al lavoro, non si sanno tempistiche precise ma non durerà a lungo”.

“Oggi è il primo giorno feriale del mese, abbiamo registrato un traffico molto elevato. Il sistema It – ricordano da Intesa Sp – è presidiato 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. Ci possono essere dei problemi periodici, che non dovrebbero accadere, ma in questo caso è stato individuato ed è in fase di risoluzione”.