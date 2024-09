Investito da auto, morto a Fuorigrotta

- pubblicità -

Un tragico incidente si è verificato a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta, lungo via Cinthia, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Il veicolo era guidato da un giovane di 31 anni che stava percorrendo la strada in direzione del quartiere Pianura, provenendo proprio da Fuorigrotta.

L’incidente si è verificato nei pressi dell’ingresso dell’Università “Federico II”, un’area molto frequentata sia da studenti che da residenti.

La vittima, un uomo anziano residente nel vicino quartiere di Soccavo, è stata colpita dall’auto mentre attraversava la strada. Subito dopo l’impatto, l’anziano ha riportato gravi lesioni che ne hanno causato la morte sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico del servizio di emergenza 118, ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile.

Il personale sanitario, dopo vari tentativi, ha dovuto dichiarare il decesso dell’uomo direttamente sul luogo dell’incidente.

Le autorità locali, in particolare l’unità operativa Infortunistica Stradale, sono immediatamente intervenute sul posto per condurre un’accurata indagine. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le prove necessarie per comprendere in modo dettagliato come sia avvenuto l’impatto. Si tratta di un processo fondamentale per stabilire eventuali responsabilità e per migliorare la sicurezza stradale in futuro. Il conducente del veicolo coinvolto è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti tossicologici, al fine di verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze psicotrope o alcol al momento dell’incidente.

In attesa dei risultati, a scopo precauzionale, gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato dalle autorità. Inoltre, la salma della vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti e per permettere lo svolgimento delle necessarie procedure legali. Il 74enne deceduto lascia una famiglia addolorata: la sua moglie e i loro quattro figli. Questo tragico evento si aggiunge a una serie di incidenti purtroppo mortali che hanno scosso la comunità napoletana. Infatti, con questo episodio, si registra il ventesimo incidente mortale del 2024 a Napoli, con una suddivisione che vede una particolare preminenza tra i pedoni, seguiti dai conducenti di motoveicoli e, in minor numero, dai ciclisti. Questi dati sottolineano la necessità impellente di adottare misure efficaci per migliorare la sicurezza stradale e proteggere la vita di tutti gli utenti della strada.