Iphone sottocosto se paghi in contanti, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

Fanno sconti sui cellulari ma non hanno fatto sconti all’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, malmenato all’interno di uno dei negozi di Napolitano Store.

Abete e la sua troupe sono stati assaliti dai commessi dopo aver documentato la pratica del doppio listino: pagando in contanti infatti si può accedere a grossi sconti che con pagamento tracciato non vengono applicati.

La pratica, illegale anche secondo la Guardia di Finanza e l’Unione Consumatori, viene chiaramente manifestata attraverso i loro canali social, in cui viene chiesto ai clienti di recarsi in negozio muniti solo di maglie dell’Avellino (banconote da 100 euro, verdi come il colore della squadra di calcio).