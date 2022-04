Ischia, firmato primo decreto per ricostruzione scuola Lembo, sbloccati 3,690 milioni.

Via libera alla ricostruzione della Scuola primaria Lembo a Casamicciola. Arriva il primo decreto di finanziamento firmato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma dell’isola di Ischia, Giovanni Legnini. Il provvedimento sblocca 3 milioni e 690 mila euro per effettuare gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico e funzionale della Scuola Primaria Lembo di Casamicciola, situata nel Comune di Casamicciola Terme. Il plesso scolastico Lembo, infatti, dopo il violento terremoto del 21 agosto 2017, era stato considerato inagibile. Ora, grazie alle risorse messe a disposizione dell’amministrazione comunale, sarà possibile avviare i lavori previsti nel progetto esecutivo. “Si tratta di un segnale importante, che certifica come le scuole e il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa della normale attività didattica, educativa e formativa dei ragazzi, siano tra le priorità nella pianificazione della ricostruzione sull’isola”, ha commento Legnini.

Advertisements