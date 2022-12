Ischia, funerali sotto la pioggia per 6 vittime della frana di Casamicciola.

“Oggi li pensiamo in Paradiso uniti e sorridenti.

Ci sarà il tempo per una riflessione critica sull’accaduto spingendo le autorità amministrative e politiche a trovare soluzioni non rimandabili affinché eventi del genere non si ripetano; nello stesso tempo siamo provocati a difendere e prenderci cura del nostro territorio bello e ferito”.

Sono le parole di monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Ischia e Pozzuoli, che ha celebrato i funerali dei cinque componenti della famiglia Monti e di Nikolinka Blangova, sei vittime della frana di Casamicciola.

Toccanti le parole di Sara, sorella di Valentina Monti, morta insieme al marito e ai tre figli: “Eravamo una famiglia unita, i nostri ragazzi erano i loro ed i loro figli erano come nostri, erano una famiglia da prendere a modello per la loro serenità e felicità”, ha detto.

E forte emozione hanno provocato anche i ricordi degli insegnanti e dei compagni di scuola dei tre bambini: “Spes ultima dea, ma sotto quel fango è rimasta anche la nostra speranza e non accettiamo queste bare bianche davanti all’altare”, ha affermato uno di loro.

Alla fine della cerimonia i feretri sono usciti dalla chiesa, sotto una pioggia battente con le campane che suonavano e decine di palloncini bianchi liberati in cielo. Le sei vittime sono state tumulate nel cimitero di Casamicciola. (ANSA).