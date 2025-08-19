Ispettore di Polizia ucciso a coltellate

- pubblicità -

Un ispettore di polizia di 58 anni è stato accoltellato e ucciso lunedì 18 agosto, nella sua abitazione, in viale delle Margherite a Napoli.

L’omicidio sarebbe maturato in ambito familiare.

Il killer è attualmente ricercato da carabinieri e polizia.

L’ispettore di polizia faceva servizio al commissariato di Giugliano in Campania.

Il principale sospettato è Roberto Marchese, 21 anni, figlio della compagna del poliziotto.

L’omicidio è avvenuto in seguito a una lite familiare.

Marchese si è dato alla fuga subito dopo il delitto.

È stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Marano poche ore dopo.

Al momento, non è chiaro se sia stato formalmente sottoposto a fermo o se la sua posizione sia ancora al vaglio della Procura di Napoli Nord.