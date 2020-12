Italgas collega Barano d’Ischia alla rete del metano e presenta in Comune le tecnologie Picarro e WorkOnSite.

I cittadini di Barano d’Ischia saranno presto raggiunti dal gas naturale e potranno dire addio ad altre forme di alimentazione scomode, costose e meno sicure. Un’opera attesa da tempo dai residenti e che diventa realtà grazie all’accordo tra Amministrazione comunale e Italgas.

L’allacciamento alla rete di distribuzione regionale e nazionale del gas naturale, che permetterà ai cittadini di essere stabilmente approvvigionati da una fonte energetica sicura, economica e sostenibile come il metano, ha reso necessaria la posa di 12 chilometri di nuove condotte, a cui se ne aggiungeranno altri 9 che la società ha già programmato di realizzare.

Lungo le nuove tubazioni, inoltre, Italgas ha provveduto anche a predisporre l’installazione della fibra ottica a beneficio degli operatori del settore che vorranno installarla.

La società, poi, a fronte delle richieste di fornitura provvederà all’installazione di misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado di consentire, tra le altre funzioni, la trasmissione in tempo reale dei consumi.

Nel corso dell’incontro con l’Amministrazione comunale, i rappresentanti di Italgas hanno illustrato anche le innovative tecnologie Picarro Surveyor e WorkOnSite, impiegate rispettivamente per le attività di monitoraggio delle reti e nel controllo da remoto dei cantieri.

Picarro è un sistema all’avanguardia nel settore della distribuzione gas che la società adotta in esclusiva per l’Europa. Utilizza una sofisticata sensing technology denominata CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy), che rispetto alle tecnologie tradizionali offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento delle attività di monitoraggio e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo per la rilevazione dell’eventuale presenza di gas nell’aria.

Speciali autoveicoli, equipaggiati anche con apparecchiature che rilevano velocità e direzione del vento, controllano periodicamente la rete cittadina allo scopo di individuare con sempre maggiore tempestività e precisione eventuali dispersioni.

WorkOnSite è invece l’applicazione sviluppata totalmente in house nella Digital Factory di Italgas per rendere sempre più efficienti e rapide le verifiche di conformità dei cantieri da remoto. Tali verifiche, un tempo realizzate con moduli cartacei, oggi sono automatizzate, digitali e avvengono in tempo reale, grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, integrato nell’applicazione, che sfrutta il riconoscimento delle immagini.

L’impegno per la metanizzazione di Barano d’Ischia, secondo Comune isolano a essere dotato del servizio di distribuzione del gas naturale dopo quello di Ischia, è parte della strategia di investimento territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta attuando al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti.

Con l’attivazione del servizio, i cittadini di Barano d’Ischia avranno a disposizione diversi canali di comunicazione, a seconda delle esigenze. I principali sono il numero verde del Contact Center per assistenza e/o informazioni (800 915 150 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20) e il numero verde del Pronto Intervento a cui segnalare eventuali guasti e dispersioni (800 900 999), sempre attivo, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.