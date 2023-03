Italia-Inghilterra, il Prefetto: in arrivo 2.500 tifosi inglesi.

“Sono stati venduti sui 2.400, 2.500 biglietti per il settore ospiti, arriveranno in questo caso in ordine più sparso, alcuni con dei charter o voli di linea, altri in maniera differenziata”.

Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba a margine del comitato provinciale ordine e sicurezza con priorità ai controlli in vista della partita Italia-Inghilterra che si terrà all’ombra del Vesuvio giovedì.

“I tifosi verranno invitati a fare un passaggio alla Stazione Marittima dove c’è un punto di ritrovo, laddove volontariamente vogliano passare lì abbiamo predisposto una ventina di pullman messi a disposizione dal Comune, da Anm, per essere poi trasportati allo stadio. A questo ovviamente dovrebbe poi seguire tutta un’attività di controllo e verifica, domani sapremo anche meglio le dislocazioni”, ha aggiunto il prefetto.

“Domani in questura proseguirà un tavolo tecnico anche perché arriveranno i referenti della polizia inglese. Prevediamo che i tifosi abbiano un’allocazione un po’ diffusa per la città. Abbiamo fatto un piano di viabilità in quanto coincide anche con un altro evento giovedì mattina, a Castel Capuano; quindi, cercheremo sotto il profilo della viabilità di differenziare al meglio. Le Nazionali hanno anche loro un programma di allenamenti e spostamenti, quindi, verranno seguiti in ogni passaggio”, ha concluso Claudio Palomba.

Il rappresentante territoriale del governo ha poi dichiarato che “Il questore di Napoli ha già concordato con il Dipartimento di pubblica sicurezza a Roma un congruo numero di rinforzi, proprio perché ci sia un controllo di massima sicurezza. La Nazionale ritorna dopo 10 anni e per l’occasione anche lo stadio ha avuto alcuni aggiustamenti importanti, è molto sentito questo ritorno della Nazionale a Napoli”.