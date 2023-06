Italo: partono i servizi intermodali con Itabus per la Pompei-Sorrento.

Italo presenta le novità per l’estate, all’insegna dell’intermodalità. La società ferroviaria, che un mese fa ha acquisito ed integrato Itabus (compagnia di trasporto su gomma a lunga percorrenza), dal 21 giugno offrirà connessioni di viaggio treno-gomma, con la comodità di un unico biglietto valido per entrambi i mezzi.Già da oggi, le combinazioni sono aperte alle vendite su tutti i canali Italo.

Novità che riguarderanno, al momento, le principali mete turistiche dell’estate in Campania, Puglia e Sicilia che saranno raggiungibili dalle grandi città del centro-nord.

Per quanto riguarda la Campania, nello specifico saranno collegate Pompei e Sorrento, con 4 corse al giorno (2 di andata e 2 di ritorno). Si effettuerà il cambio presso la stazione di Napoli Afragola (importante snodo infrastrutturale), dove Itabus attenderà i viaggiatori del treno Italo in arrivo da Roma, Firenze, Reggio Emilia, Bologna e Milano.

Per raggiungere le località campane c’è un treno in partenza da Roma Termini alle 7:40, con arrivo ad Afragola alle 8:39 dove ci sarà il pullman Itabus in partenza alle 8:50, che raggiungerà Pompei alle 9:30 e Sorrento alle 10:35. L’altro servizio partirà da Milano Centrale con il treno delle 5:40 (che effettua le diverse fermate lungo il tragitto e riparte da Roma alle 9:30) per arrivare a Napoli Afragola alle 10:27. Da qui, Itabus partirà alle 10:45 arrivando a Pompei alle 11:25 e a Sorrento alle 12:30.

Per chi invece rientra da Pompei e Sorrento, o per chi abita nel territorio e si muove verso il centro-nord Italia, sarà attivo un bus alle 11:05 da Sorrento (12:10 da Pompei) che raggiungerà la stazione di Afragola alle 12:50. Da qui i viaggiatori potranno prendere il treno Italo delle 13:35. L’altro servizio integrato partirà alle 16:50 da Sorrento (17:55 da Pompei) per arrivare alle 18:50 a NapoliAfragola, in coincidenza con il treno delle 19:35.

Una nuova opportunità per i viaggiatori, di utilizzare mezzi condivisi, sostenibili e confortevoli come i treni Italo ed i pullman Itabus, acquistando tutto in un’unica transazione, avendo coincidenze prestabilite ed orari studiati per agevolare gli spostamenti e soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri. Un servizio intermodale, quello offerto dal gruppo Italo, che può vantare una flotta composta da 51 treni e 100 bus, attivi 24 ore al giorno tutto l’anno.