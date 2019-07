Jambo Summer Fest, inagura Giusy Ferreri a Trentola Ducenta.

Sarà Giusy Ferreri ad inaugurare questa sera l’edizione 2019 del Jambo Summer Fest, la sette giorni di musica gratuita sul grande palco del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta, divenuto ormai un luogo di aggregazione culturale e di svago per tutta la comunità campana. L’artista siciliana apre la settimana di concerti e segna il suo ritorno sul palco del Jambo dopo il concerto dello scorso anno che ottenne uno straordinario successo e segnò un legame per Giusy Ferreri con il centro commerciale confiscato alla criminalità organizzata e oggi divenuto un simbolo di legalità e normalità in tutta Italia. L’artista porterà, dalle 22 circa, sul palco tutti i suoi grandi successi che ormai da oltre dieci anni ne hanno fatto una star della scena musicale italiana contemporanea. Tra questi anche “Jambo”, il nuovo brano dell’estate, dal ritmo trascinante, che si intitola proprio come il centro commerciale campano. Il concerto di Giusy Ferreri apre una settimana spettacolare, completamente gratuita, che proseguirà il 30 luglio con Anna Tatangelo, il 31 luglio con Arisa con il suo concerto, il 1 agosto con Federica Carta e Shade, il 2 agosto con Luché, il 3 agosto con i The Kolors e si chiuderà il 4 agosto con Max Gazzé. Le sette serate saranno presentate dai The Jackal. L’avvicinamento ai concentri delle star sarà segnato ogni sera, dalle 20 alle esibizioni dei giovani talenti della scena musicale campana che hanno superato una lunga selezione curata dell’emittente ufficiale del festival, Radio Marte.

Domani sera i primi giovani a salire sul paco saranno Peppe Rienzo, Gianni Scardamaglio e Gennaro De Crescenzo. L’atmosfera di festa sarà segnata dal’ampia area food, aperta dalle 19, allestita negli spazi all’aperto del Jambo che offre anche un’area bambini dove i più piccoli potranno giocare con gli animatori specializzati.

