James Senese ricoverato al Cardarelli, condizioni critiche

- pubblicità -
James Senese è ricoverato in terapia intensiva a Napoli per una forte polmonite.
Il musicista 80enne partenopeo si è sentito male ieri sera ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli.
Il ricovero del musicista, che versa “in condizioni critiche“, “nel reparto di Rianimazione si è reso necessario da ieri sera per l’insorgere di un’infezione severa.
La prognosi è riservata”, riferisce una nota del Cardarelli, dopo la diffusione della notizia del ricovero del sassofonista 80enne, che ieri notte era stato portato d’urgenza al nosocomio a causa di una forte polmonite.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.