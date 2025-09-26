James Senese ricoverato al Cardarelli, condizioni critiche

Di
Redazione
-
James Senese è ricoverato in terapia intensiva a Napoli per una forte polmonite.

Il musicista 80enne partenopeo si è sentito male ieri sera ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Il ricovero del musicista, che versa “in condizioni critiche“, “nel reparto di Rianimazione si è reso necessario da ieri sera per l’insorgere di un’infezione severa.

La prognosi è riservata”, riferisce una nota del Cardarelli, dopo la diffusione della notizia del ricovero del sassofonista 80enne, che ieri notte era stato portato d’urgenza al nosocomio a causa di una forte polmonite.

