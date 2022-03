L’8 marzo dei lavoratori Whirlpool.

Un cannone che spara mimose, una breve performance contro guerra e violenza e le testimonianze di sindacaliste e associazioni.

Così le operaie e gli operai della Whirlpool di Napoli hanno celebrato la giornata internazionale delle donne.

Un incontro che ha ricordato come questi tre anni di battaglia per il lavoro abbiano avuto un’impronta molto femminile vista la forte presenza di operaie nella fabbrica di via Argine.

ante mimose e ovviamente un occhio attento al prossimo round fissato al Mise per il prossimo 23 marzo, giorno in cui si saprà di più sul destino del consorzio che dovrebbe prendere le redini di una possibile ripartenza dell’ex fabbrica della multinazionale americana. (ANSA).