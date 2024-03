La commissione Politiche sociali del Comune ha incontrato il Garante per le persone con disabilità

La commissione Politiche Sociali, presieduta da Massimo Cilenti, ha incontrato il Garante per le persone con disabilità, Maurizio Bertolotto, nominato dal sindaco Gaetano Manfredi il 28 febbraio.

Durante la discussione, Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha sottolineato l’importanza di avere un Garante per le persone con disabilità come punto di riferimento nelle decisioni politiche, al fine di garantire la prospettiva e le esigenze dei cittadini con disabilità. Iris Savastano (Forza Italia) ha ribadito l’urgente necessità di affrontare i molteplici problemi che affrontano le persone con disabilità, proponendo l’ideazione di progetti in collaborazione con il parere del Garante, per migliorare l’accesso ai servizi e alle strutture per le persone disabili.

Fondamentale per la consigliera confrontarsi anche con le municipalità. Sergio Colella (Manfredi Sindaco) ha espresso il suo incoraggiamento per la nomina del Garante, definendola una collaborazione preziosa. L’ assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese ha ringraziato il presidente Cilenti per aver suggerito e promosso la figura del Garante, sottolineando l’importanza di un’azione trasversale che coinvolga tutti gli assessorati nell’attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità. Ha inoltre evidenziato che il ruolo del Garante non è quello di contrastare le azioni dell’amministrazione, ma di fornire suggerimenti e strategie per migliorare la qualità della vita dei cittadini disabili, affrontando i problemi chiave come quello dei trasporti.

Il Garante ha condiviso che Napoli è la prima grande città metropolitana, dopo Palermo, a istituire questa figura, sottolineando l’importanza di essere considerato una risorsa per la città e di collaborare con l’amministrazione per affrontare efficacemente le questioni legate alle persone con disabilità. Questa nomina ha sottolineato l’impegno e l’attenzione della commissione Politiche Sociali nei confronti delle esigenze delle persone con disabilità, ha spiegato Cilenti, nei prossimi mesi sarà importante mettere in campo le azioni che rafforzino il ruolo del Garante nel promuovere politiche inclusive e accessibili.