La Lazio vince al Meazza, può partire la festa scudetto.

C’è stato un brivido che ha parzialmente ammutolito la città già in festa fin dalle prime ore della mattinata, quando la Lazio è andata in vantaggio con Felipe Anderson a Milano contro l’Inter, una vittoria biancoceleste avrebbe rimandato (solo di qualche giorno comunque) la festa scudetto.

Il pareggio di Lautaro Martinez e le reti successive di Gosens ed ancora dell’attaccante argentino danno il via libera alla festa che dal Maradona si irradia in tutta la città.

Migliaia di tifosi del Napoli dalle 10 all’esterno dello stadio Maradona, che alle ore 12 ha aperto i cancelli per il match delle 15 contro la Salernitana.

I tifosi del Napoli hanno sui cellulari dallo stadio il match della Lazio a San Siro contro l’Inter, per poi tifare per Osimhen e compagni e dare il via alla festa scudetto.

La zona antistante l’impianto è già controllata dalla polizia e la circolazione dei veicoli è bassissima visto lo stop disposto dalle 14 per evitare caos.

Tutti i tifosi circolano a piedi dopo aver preso i mezzi pubblici per recarsi nella zona dello stadio.