La Melannurca Campana IGP a Casa Surace.

“Tutti viviamo un film d’amore. Bisogna solo capire quale!”, questo il copy della bella storia d’amore diffusa in queste ore da Casa Surace con protagonista la “Regina delle mele”: la Melannurca Campana IGP.

Il tempo delle mele annurche, breve ma intenso, è il motivo conduttore del simpatico video che mostra la protagonista, Rosa, seduta sul divano al cospetto di sua maestà la Melannurca Campana IGP.

In fondo “[…] tutti cerchiamo l’altra metà della nostra mela”, dice Rosa. Il segreto, conclude Rosa, è “[…] Cioè non dovete inseguire l’amore da film, dovete solo capire in che film vi trovate in quel momento!”.

“Casa Surace è, come dicono gli stessi protagonisti, “una famiglia allargata da più di 4 MILIONI di fan sul web” e perciò abbiamo fortemente voluto entrare con la nostra MelannurcaCampana IGP nelle case degli italiani attraverso di loro con l’intento di promuovere un prodotto d’eccellenza nel modo più simpatico e coinvolgente possibile”. Ha dichiarato Giuseppe Giaccio, presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP.

