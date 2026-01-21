La Polizia in Vaticano in udienza da Papa Leone

- pubblicità -

Dopo la chiusura dell’Anno giubilare, durante il quale la presenza della Polizia di Stato è stata fondamentale nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in tutti gli eventi, questa mattina, all’interno della sala Clementina in Vaticano, Papa Leone XIV ha ricevuto in un’udienza speciale i poliziotti dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza “Vaticano” ed una rappresentanza dei poliziotti della questura di Roma e del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

All’incontro erano presenti il capo della Polizia Vittorio Pisani, il Questore e il Prefetto di Roma, Roberto Massucci e Lamberto Giannini ed il direttore dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza “Vaticano” Antonino Messineo.

Nel salutare e ringraziare i suoi ospiti, il Pontefice ha ricordato quanto l’anno passato sia stato impegnativo, dal Giubileo, ai funerali di Papa Francesco fino al conclave, quando nella Capitale si sono incrociati contemporaneamente decine di Capi di Stato, mettendo duramente alla prova il lavoro delle Forze dell’ordine, ma ha ribadito come, grazie all’impegno della Polizia di Stato, sia stato garantito un ambiente sicuro per tutti.

Pellegrini e visitatori, alcuni arrivati a Roma da molto lontano, infatti, sono riusciti a godere dei momenti di raccoglimento e preghiera grazie proprio al silenzioso lavoro svolto dai poliziotti, che hanno dimostrato, come sempre, “spirito di sacrificio, professionalità, duttilità e discrezione”.

Leone XIV ha ricordato le parole di Papa Benedetto XVI che definiva i poliziotti “cari amici” e la loro presenza garanzia di ordine e tranquillità, “fondamentali per costruire una vita sociale pacifica e composta”.