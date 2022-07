La protesta di Davide Tutino davanti al negozio di Brunello Cucinelli in via dei Mille per difendere Anita Mariani, la sindacalista licenziata per non aver indossato la mascherina a lavoro.

“Non compriamo Cucinelli Non ci compra Cucinelli.

Siamo tutti Anita Mariani, giovane sindacalista licenziata dalla ditta Cucinelli per aver difeso l’integrità e l’autodeterminazione del proprio corpo.”

Con queste parole , scritte su un cartello, Resistenza Radicale si è presentata sabato alle ore 12:00 circa di fronte al negozio di Brunello Cucinelli a Napoli, in via dei Mille.

Davide Tutino , indossando il cartello e parlando in diretta sui social, ha raccontato il licenziamento da parte della ditta Cucinelli di una giovane donna e sindacalista, Anita Mariani, per aver rifiutato i dispositivi sanitari non previsti da alcuna legge.



“Il corpo dei lavoratori” spiega Tutino “non appartiene ai padroni, non appartiene a Confindustria, non appartiene ai sindacati di comodo, non appartiene al governo. Questi soggetti, senza averne alcun diritto, impongono obblighi sul corpo dei cittadini e dei lavoratori: siamo tutti Anita Mariani, perché Anita sta difendendo tutti noi, sta difendendo

anche il signor Cucinelli che l’ha licenziata.”

Tutino, sindacalista della FISI, invita i cittadini a non comprare e a non farsi comprare da chi viola i diritti umani e costituzionali, e annuncio La Spezia iniziativa di fronte ad altri negozi della ditta , ricordando che il sindacato Fisi ha indetto su queste vicende una mobilitazione nazionale.

Link della diretta Facebook

https://fb.watch/eilp0Mh0bW/