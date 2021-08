La scomparsa di Ercole Andriani, il cuore pulsante di Canale 21.

Lutto nel mondo del giornalismo televisivo napoletano e campano: è morto la scorsa notte Ercole Andriani, storico montatore di Canale 21, l’emittente regionale della Campania fondata da Pietrangelo Gregorio nel 1976 ad Ercolano. La notizia dell’improvvisa morte dello storico montatore e regista napoletano ha gettato nello sconforto amici, familiari e colleghi. In tanti in queste ore lo stanno ricordando soprattutto per le sue doti “di grande umanità e sensibilità”, come ha scritto una delle sue colleghe di Canale 21.

“Ercole Andriani era l’anima di Canale21, la sua improvvisa scomparsa ci addolora moltissimo e ci lascia attoniti. Alla sua famiglia, a Canale21, ai tanti amici e colleghi che ne hanno apprezzato la grande professionalità e sensibilità va il mio profondo cordoglio.”

E’ il commosso messaggio di cordoglio del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris